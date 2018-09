RAGGI HACKERATA

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiUn attacco hacker. Alla piattaforma Rousseau, il sistema informatico del Movimento Cinque Stelle. L'ultimo in ordine di tempo messo a segno da Rogue0. È da circa un anno che il pirata informatico tiene sotto scacco il cuore del M5S. E nella notte tra il 5 e il 6 settembre, l'hacker era tornato a bucare il sito dei pentastellati e aveva rivelato i nomi di sette anonimi donatori del Movimento. Non contento ha pubblicato il numero di cellulare della sindaca Raggi e la sua email privata, svelando il nick name di Virginia: Flabellina.Un blitz informatico che ha costretto la Raggi a cambiare il numero di cellulare: in 24 ore ha infatti ricevuto una cosa come 128 messaggi whatsapp e una serie lunghissima di telefonate anonime. Non solo, qualcuno ha anche tentato di truffare la sindaca su alcuni siti di e-commerce con l'account Flabellina.Insomma una bella scocciatura per Virginia che, proprio sabato mattina, si è recata in Questura per sporgere denuncia contro ignoti per la divulgazione di dati privati.Nel frattempo l'hashtag Flabellina è diventato virale. Su twitter decine di cinguettii di scherno verso la prima cittadina.Sul caso la Procura nei prossimi giorni aprirà formalmente un inchiesta a carico, al momento, di ignoti con l'ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico e telematico. Da quanto è stato riferito investigatori e gli inquirenti sono ora al lavoro sull'attacco. L'hacker, che ha anche condiviso un link a una pagina web dove sono riportati i dettagli di sette presunti donatori e sostenitori di M5S, a dimostrazione che le informazioni in suo possesso sarebbero vere e non un bluff, si era già introdotto nella piattaforma Rousseau: la prima volta l'estate scorsa e la seconda volta nel febbraio di quest'anno.riproduzione riservata ®