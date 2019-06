Raggi: «Fondi per le ville storiche»

Il rischio che alcune ville di Roma restino chiuse a causa di un mancato rimborso all'associazione di carabinieri in congedo incaricata di aprirne e chiuderne i cancelli ha mandato su tutte le furie la sindaca Virginia Raggi. Che, dopo notizie stampa in merito, ha convocato subito una riunione e trovato una soluzione. La protesta dell'associazione Carabinieri in congedo Martiri di Nassiriya è stata causata dal mancato pagamento di diversi mesi di attività nel 2018.

Successivamente i pagamenti sono invece ripresi, secondo quanto spiegano dal Campidoglio. Dall'incontro richiesto dalla sindaca sarebbe emersa la responsabilità di un ex dirigente che non avrebbe fatto un impegno di spesa per questo servizio. A breve è in arrivo una delibera di giunta per riconoscere il debito fuori bilancio di poco più di 70 mila euro. Nel pomeriggio, inoltre, è in programma una riunione tra l'associazione Carabinieri di Nassiriya e la direzione Verde del dipartimento Ambiente per sbloccare quanto prima la situazione. Intanto i cancelli di circa una decina di parchi e ville saranno aperti e chiusi dal personale della Direzione del Servizio Giardini.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA