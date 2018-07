Raggi, festa tra social e tribunale

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Virginia Raggi ha compiuto ieri 40 anni. La sindaca di Roma ha trascorso il giorno del suo compleanno per la maggior parte al lavoro, in Campidoglio, dove il suo staff le ha organizzato una festa a sorpresa lampo con tanto di torta e fiori. Raggi, così, ha spento le candeline a Palazzo Senatorio scherzando: «Sono 35, no?». In mattinata, invece, è andata in Tribunale per il processo che la vede imputata con l'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele. Ieri, è stata sentita come testimone Maria Rosa Turchi, viceresponsabile anticorruzione del Comune. Poi, in auto fino al Campidoglio dove c'era chi le stava preparando una sorpresa. «Grazie a tutti per gli auguri», ha scritto la Raggi su Facebook. Lo stesso social network è stato scelto dal marito Andrea Severini per un post romantico dedicato a lei: «Sei la più bella cosa che mi potesse capitare, Sono 40! Tanti auguri». (P.L.M.)