Raggi: «Ecco gli altri zozzoni»

I video degli zozzoni che vengono pizzicati e filmati a sporcare le strade di Roma verranno pubblicati direttamente sul profilo Facebook della sindaca Virginia Raggi. Una campagna di sensibilizzazione lanciata dal primo cittadino su Fb: «In questi giorni avete visto e vedrete spesso nelle prossime settimane video che riprendono i cosiddetti zozzoni, o incivili che abbiamo beccato in questi mesi mentre sporcavano Roma. Sono stati tutti beccati da quando ho istituito una speciale task force che finora ha lavorato lontano dai riflettori».

Gli ultimi due «incivili» colti con le mani nel sacco gettavano nei cassonetti vecchi mobili e divani smontati e ridotti in pezzi, in zona Romanina: «I due trasportatori incivili sono stati identificati e sanzionati per trasporto e abbandono illecito di rifiuti. Per loro 3.700 euro di multa - scrive la Raggi su Facebook - Questi trasportatori lavoravano per una nota catena di mobilifici. In pratica dopo aver consegnato i mobili nuovi, ritiravano i vecchi e per liberarsene li buttavano nei cassonetti... Nelle prossime settimane vi farò vedere altre immagini di questi zozzoni che siamo riusciti a bloccare e punire», promette la sindaca. (J.Per.)

