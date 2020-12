Raggi, dopo l'assoluzione il rimpasto

Assolta in appello, la Raggi ora si guarda intorno. Rafforzata dalla sentenza sul processo nomine, ora la sindaca punta dritto alla candidatura per la riconferma ma il Campidoglio trema. Qualche sassolino dalla scarpa, infatti, la Raggi se lo è già tolto con le dichiarazioni a caldo, rilasciate subito dopo la sentenza, lasciando trapelare i suoi malumori anche sul comportamento interno al M5S che non le ha fatto sentire la «solitudine politica». Ma non solo. In vista delle elezioni capitoline del 2021, l'obiettivo per la sindaca sarebbe chiudere il mandato con un ultimo semestre senza intoppi per poter correre nuovamente e ambire alla conferma nelle urne. Sicura della sua posizione senza dover temere, ora, il fuoco amico. Tra i settori più critici per Roma, dove con il Covid si sono amplificati i problemi, c'è quello dei trasporti. E a gennaio, con le riaperture compresa quella delle scuole superiori, il sistema rischia di scoppiare: per l'Assessore Calabrese si tratta di reinventare una rete che fa acqua da tutte le parti. E l'assessorato scricchiola. Il settore del trasporto pubblico è tra i più delicati per i romani: risollevarne le sorti o almeno provare a cambiare rotta rappresenterebbe, per la Raggi una fetta di elettorato in più.(L- Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA