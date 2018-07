Raggi-Di Maio, un tavolo per Roma

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleVirginia Raggi e Luigi Di Maio lanciano una cabina di regia per lo sviluppo di Roma, partecipata da tutti i ministeri competenti. Ieri, al termine di una visita, durata oltre un'ora, al vicepremier, l'annuncio della sindaca: «Abbiamo condiviso l'idea di costituire una cabina di regia interministeriale per lo sviluppo di Roma. Io direi che questa volta si fa sul serio». Durante il faccia a faccia non si sarebbe affrontato l'argomento fondi, ma un punto di partenza potrebbe essere l'Agenda per Roma, un documento redatto in passato dal Campidoglio a 5 Stelle che stimava in 1,8 miliardi i soldi extra necessari alla città.Al centro del confronto tra Raggi e Di Maio, gli strumenti tecnici e giuridici per garantire a Roma i mezzi più idonei per dare risposte alle richieste dei cittadini: dallo snellimento delle procedure alla possibilità del Comune di avere un'interlocuzione diretta con l'esecutivo su temi delicati come i trasporti. La road map che dovrà scandire i lavori della cabina di regia sarà più chiara da settembre. Poi, in un secondo momento, il tavolo sarà allargato anche alle forze produttive e sociali della città.Critici i dem che rivendicano il lavoro fatto dall'ex titolare del Mise Carlo Calenda con il Tavolo per Roma: «Raggi dopo l'incontro con Di Maio ha annunciato che ora si fa sul serio. Dopo due anni di disastri c'è di che preoccuparci. Il Pd e il governo di centrosinistra hanno sempre fatto sul serio», le parole della consigliera Iliaria Piccolo. Quella di Calenda era «una scatola vuota Dei 3,2 miliardi da lui promessi per Roma non si è visto un euro», ribatte il pentastellato Giuliano Pacetti.