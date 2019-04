Raggi: «Cento milioni per la cultura»

Cento milioni in arrivo per la a cultura a Roma. A rivendicare gli investimenti per il settore è stata ieri la sindaca Virginia Raggi sottolineando la valenza politica delle scelte del Comune a guida 5 Stelle: «All'ignoranza e alla paura noi rispondiamo in modo concreto, ricostruendo i servizi per il cittadino, riportando il sapere al centro della nostra agenda politica. Perché, al contrario di quanto qualcuno possa pensare, se oggi Roma è regina del turismo, con le ottime conseguenze economiche per i suoi cittadini, è anche grazie alle scelte effettuate per mettere in risalto il suo patrimonio artistico», ha spiegato.

Gli investimenti in questione si riferiscono ad un arco temporale che va fino al 2021. E sul patrimonio storico e archeologico della Capitale vedono impegnati oltre sessante milioni di euro. Diverse le aree e i monumenti interessati dall'opera di valorizzazione: dal Mausoleo di Augusto al Foro di Cesare, dalla Villa e Circo di Massenzio a Ponte Sant'Angelo, fino a diverse fontane monumentali disseminate nella città.

Ai nastri di partenza, secondo quanto annunciato dall'inquilina del Campidoglio, c'è anche un piano per la manutenzione straordinaria del Palazzo delle Esposizioni, Auditorium Parco della Musica, Teatro dell'Opera, e tutto il circuito del Teatro di Roma (Argentina, India, Globe, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Teatro del Lido, Villa Pamphilj). Infine, ci sono le azioni previste per potenziare la rete delle biblioteche civiche con un progetto di acquisto di novità editoriali, libri, periodici e audiovisivi.

Parallelamente proprio le biblioteche cittadine sono protagoniste anche di un fitto calendario di eventi. Fino a domenica 21 aprile, il giorno di Pasqua, ad esempio sono previste iniziative alla biblioteca Enzo Tortora, alla Casa delle Letterature, a Villa Leopardi, alla Flaminia e in tante altre strutture. Si va dalle proiezioni agli incontri con gli scrittori, dalle presentazioni di libri fino ai laboratori per bambini e alle inaugurazioni di mostre fotografiche «La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti», rimarca il Campidoglio. (P. L. M.)

