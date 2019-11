Raggi: «Atto vile e vergognoso» Zingaretti: «Fascisti senza onore

«Gesto vergognoso. Ripuliamo subito». Così la sindaca Virginia Raggi su Twitter (con tanto di immagine allegata di largo Mortara e via Mario Carrara) commenta l'atto vandalico a Primavalle, nel Municipio XIV, dopo che schizzi di vernice nera hanno imbrattato nella notte le due targhe intitolate a vittime del fascismo, inaugurate appena una settimana fa proprio su iniziativa del Comune.

«L'ennesimo atto vile e infamante di fascisti senza onore che agiscono nell'ombra. Non smetteremo mai di combattervi», ha scritto invece il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sempre su Twitter. «Questa azione insulta la memoria di chi ha pagato con la vita aver difeso la libertà di cui oggi tutti beneficiamo commenta a Leggo Michele Menna, assessore all'Urbanistica e alla Sicurezza del Municipio XIV Insulta l'azione civile e lo sforzo insieme ai ragazzi delle scuole del Municipio per dare un nuovo nome a queste vie». Più duro Tobia Zevi: «Su questi temi è ora di dire basta ad ambiguità o, peggio, sdoganamenti e pericolose collusioni culturali e politiche. Invito Salvini ad andare sul posto e a rendere omaggio alle vittime dell'antifascismo».(R. Nap.)

