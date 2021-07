Raggi: «Apriamo l'Olimpico per la finale degli Europei»

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto di poter aprire lo stadio Olimpico al pubblico per permettere ai tifosi di seguire sui maxi-schermi l'Italia, impegnata domenica nella finale degli Europei. La proposta ufficiale è arrivata via social. Su Twitter, Raggi ha rivolto il suo appello al Coni (proprietario dello stadio Olimpico): «Domenica proiettiamo la finale, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli azzurri, sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la nazionale».

La sindaca di Roma poi ha precisato: «Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 25% di pubblico, per vedere la finale», le sue parole durante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano. Capienza limitata quindi (circa 16mila spettatori) con l'idea di ingresso gratuito ma con registrazione online.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA