Ragazzino cinese insultato in campo: «Spero ti venga il virus»

Giammarco Oberto

Ancora razzismo sui campi di calcio dilettantistico delle periferie italiane. Ancora una volta con protagonisti ragazzini.

L'ultimo episodio è avvenuto sabato scorso a Cesano Boscone, in provincia di Milano, sul campetto su cui si affrontavano la squadra locale dell'Idrostar e quella dell'Ausonia. La vittima è un ragazzino di 13 anni di origini cinesi, pesantemente insultato da un avversario che per umiliarlo ha tirato fuori la psicosi che si sta diffondendo sul coronavirus: «Spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina».

L'episodio è stato denunciato sui social sia dalla squadra del Cesano Boscone, sia dallo stesso giocatore, sul suo profilo Facebook. «In tutto questo tempo che ho giocato con l'Idrostar non mi era mai capitato di ricevere insulti razziali - scrive il ragazzo - siamo nel 2020 e ancora c'è gente che insulta le persone cinesi, le persone di colore». Racconta: «Dopo la frase sul virus sono uscito dal campo in lacrime, lasciando i miei compagni sul campo. Mi scuso molto con la mia squadra». Nel post in cui denuncia l'accaduto, la società delle piccola vittima scrive: «Il peggio arriva dopo, quando l'arbitro non prende nessun provvedimento e né il mister dell'Ausonia né i dirigenti richiamano il proprio giocatore. Passa tutto inosservato, tra l'indifferenza generale».

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA