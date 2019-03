Ragazzine sequestrate in casa da amici: 5 arresti per stupro

Luca Calboni

Hanno rinchiuso quattro ragazzine in una casa, minacciandole di gettarle dalla finestra se non avessero taciuto e accettato i maltrattamenti. Poi le hanno divise: tre chiuse a chiave in una stanza, mentre l'altra ha dovuto subire per ore violenze sessuali da parte dei suoi aguzzini. Cinque ragazzi (tre marocchini e due albanesi) sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga.

Gli stupratori, due minorenni e tre diciottenni, hanno messo in azione il loro piano vicino Cantù, nella provincia di Como: con la scusa di passare un pomeriggio a casa di uno di loro, i cinque hanno invitato le ragazze, tutte italiane e tutte minorenni.

Una volta che prede e predatori si sono ritrovati tutti nella casa i giovani, alterati da alcol e droghe, hanno sbarrato la porta di ingresso, chiudendo di fatto dentro casa le ragazze. Ne hanno rinchiuso tre in una parte dell'appartamento e hanno concentrato le loro primitive pulsioni su una sedicenne: prima hanno palpeggiato la giovane ragazza e poi, al suo rifiutarsi, il branco l'ha morsa diverse volte su tutto il corpo. Hanno morso un ragazzina perché non accettava le loro attenzioni.

Un incubo che le quattro ragazzine hanno dovuto vivere per tre lunghe ore. La vicenda risale allo scorso 14 luglio, e l'episodio fu denunciato dalle minorenni solo dopo qualche giorno ai Carabinieri della stazione di Rebbio, che hanno subito cominciato le indagini. Gli arresti sono stati effettuati tutti all'alba di ieri, e i giovani del branco ora sono in carcere: i maggiorenni sono stati portati nelle case circondariali di Bassone e Varese, mentre i due minorenni sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano.

«Gli indagati hanno agito come un gruppo di animali e come tali hanno braccato e aggredito le loro prede», ha scritto nella sua ordinanza il giudice per le indagini preliminari.

