Ragazzina autistica si perde nei boschi

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cercano i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino: 50 persone in tutto, oltre a elicotteri e due cani molecolari. È massima allerta da ieri mattina nei fitti boschi di Serle, in provincia di Brescia, dove è scomparsa una bambina autistica di 12 anni.La piccola era impegnata in una gita con un gruppo di giovani con disabilità, quando gli accompagnatori hanno perso le sue tracce. Al momento della scomparsa indossava una maglietta gialla a fiori e un paio di leggins neri. I genitori, originari del Pakistan, hanno spiegato ai carabiniri che la bambina è una grande camminatrice ed è possibile che si sia spostata molto. La ricerca è complicata dal fatto che nella zona boschiva - dove ci sono oltre 22 chilometri di grotte in parte esplorabili - i telefoni cellulari abbiano una copertura molto limitata.