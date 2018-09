RAGAZZI PERICOLOSI

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèErano diventati il terrore di Roma nord. Hanno aggredito tre ragazzini, poco più piccoli di loro, tentando di rubare portafogli, smartphone e un paio di scarpe molto costose. Per questo motivo, tre sedicenni del quartiere Aurelio sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.Tutto era iniziato da una zuffa avvenuta, nella tarda serata di martedì scorso, nei pressi di piazza dei Giureconsulti, all'altezza di via di Boccea. Alcuni residenti, che avevano assistito alla scena dalle loro case, avevano allertato il 112 ed i carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato tre ragazzini di età compresa tra i 13 e i 14 anni, le vittime della baby-gang. I tre giovanissimi, per resistere alla rapina, erano stati picchiati da quei ragazzi più grandi di loro. Una delle vittime ha riportato ferite lievi causa di un pugno sferrato all'occhio da uno dei tre sedicenni: per i medici, le lesioni, per fortuna non gravi, sono guaribili in cinque giorni.Dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime, i carabinieri sono riusciti a risalire a due dei tre membri della baby-gang: sono studenti romani di 16 anni. Incensurati. Li hanno riconosciuti le loro vittime. I militari sono riusciti a recuperare ciò che era stato sottratto ai malcapitati tredicenni, restituendolo ai legittimi proprietari.Sulla gang pende un'accusa di rapina in concorso e dovranno restare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto, le indagini dei carabinieri proseguono: il sospetto è che i tre abbiano già compiuto rapine e violenze simili ad altri ragazzini più piccoli, avvenute nelle settimane scorse sia all'Aurelio che nel vicino quartiere di Prati.riproduzione riservata ®