RAGAZZE SENZA PACE

Mario Landi

È evaso dai domiciliari per festeggiare i suoi 28 anni con gli amici. Passeggiando per Trieste con la comitiva ha incontrato due turiste e le ha coinvolte nei festeggiamenti. La serata è poi proseguita a casa sua. Ed è qui che sarebbe avvenuta la prima violenza. La seconda, poco più tardi, in strada. Vittime due ventenni originarie della Slovacchia.

Il presunto aggressore, cittadino sloveno, è stato arrestato dai carabinieri. Dovrà rispondere di evasione e violenza sessuale aggravata ai danni delle due donne. L'episodio risale a venerdì. Secondo la ricostruzione degli investigatori a casa del detenuto sarebbero stati consumati alcol e stupefacenti.

A tarda notte, quando gli altri invitati se n'erano andati, il giovane avrebbe improvvisamente immobilizzato una delle due turiste e l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale. Dopo la violenza la ragazza sarebbe riuscita a fuggire, contattando telefonicamente la connazionale, rimasta nell'abitazione, e riferendole quanto era accaduto. La donna si è quindi allontanata con una scusa. Il 28enne però l'ha raggiunta in strada, bloccata, e ne avrebbe abusato. La giovane poi è riuscita a divincolarsi, fuggire e chiedere aiuto in un bar. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Le giovani sono state portate all'Ircs Burlo Garofolo, ospedale di riferimento in casi di violenza. Qui sono state visitate e successivamente dimesse.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di identificare rapidamente il giovane e arrestarlo. Il 28enne è stato portato nel carcere del Coroneo. Prima della detenzione domiciliare, il cittadino sloveno aveva trascorso un periodo in carcere. Ora stava finendo di scontare a casa una pena per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

