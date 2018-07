Ragazza violentata a Reggio Emilia Arrestato un ucraino

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarebbe un ucraino di 26 anni senza fissa dimora, incensurato, in attesa dello status di rifugiato, ad aver violentato domenica sera una 24enne a Reggio Emilia. La notizia dell'arresto è stata data dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e più tardi la polizia in una conferenza stampa ha confermato l'arresto. Domenica sera l'uomo avrebbe violentato la vittima nella prima periferia della città, dopo averla trascinata dietro a un cespuglio. È stato preso all'alba dopo una nottata di appostamenti che hanno condotto i poliziotti a un covo, non lontano dal luogo dello stupro, dove si era nascosto: qui è stata ritrovata la maglietta rossa che indossava al momento della violenza, indicata dalla vittima.Il giovane era stato braccato nei pressi dell'azienda in cui aveva trovato un lavoro saltuario. L'ucraino era entrato in Italia nel 2016 dal Brennero e la sua richiesta di asilo era stata inoltrata alla stessa questura reggiana.«Inaspriremo leggi troppo deboli, via dall'Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi», ha scritto su Facebook Salvini complimentandosi con la polizia per aver risolto in meno di 24 ore il caso.