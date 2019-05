Raffica di arresti per spaccio nel mercato sempre più florido degli stupefacenti sempre più florido nella capitale. Sono state più di venti le persone finite in manette durante i servizi antidroga, predisposti dal comando provinciale dei carabinieri e dalla questura in tutti i quartieri considerati ad alto rischio.

Dal Tuscolano dove è stato arrestato un ventenne che deteneva un chilo di hashish, al Prenestino dove la polizia ha ammanettato in via Bresadola a Centocelle, un pusher di cocaina che aveva in tasca venti dosi ed in casa ne possedeva quasi un etto. Sempre nel quartiere a ridosso della via Prenestina, i carabinieri hanno ammanettato un trentacinquenne, che era non si era fermato ad un posto di blocco in via delle Camelie, perché trasportava sette panetti di fumo.

Arresti e fermi per detenzione di sostanza stupefacente, sono stati messi a segno anche in altre zone di Roma dove sono attive la maggior parte delle piazze di spaccio e dove la mole degli acquirenti è maggiore rispetto che in altre, come all' Esquilino, a Viminale, a San Lorenzo, alla Romanina dove il clan Casamonica gestisce la vendita di cocaina, a Fidene Serpentara, a San Basilio ed al Casilino.(E. Orl.)

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

