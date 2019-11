Raffaele Nappi

Un olmo trasformato in letamaio. È questa la triste fine di un albero abbattuto dal vento esattamente uno fa, il 29 ottobre del 2018, quando delle forti raffiche lo sradicarono in via Leonardo Bufalini, tra la sorpresa e l'incredulità generale. Prontamente il servizio comunale rimosse le macchine distrutte e provvide a sistemare delle transenne arancioni, recintando così la voragine. Ecco, un anno dopo tutto è ancora lì, le radici sono ricresciute, la vegetazione è di nuovo folta. Senza contare i rifiuti gettati sempre più di frequente al suo interno.

Da albero sacro caro a Morfeo (dio dei sogni, come suggerisce Virgilio) l'olmo «si è trasformato in una discarica e le transenne sono state inghiottite da cespugli, immondizia e rami», racconta la signora Rossella Benevento, che abita in zona. Molti residenti hanno segnalato la cosa, ma nessuno è finora intervenuto. Alcuni si sono recati anche personalmente presso la sede di riferimento del Municipio, senza successo. «Io stessa ho usato il Sistema Unico di Segnalazione del Comune di Roma continua la signora Rossella Dopo un anno, siamo ancora così. Tutta la strada versa in uno stato di grave degrado e abbandono. Amministrazioni assenti e cittadini irrispettosi alimentano questo scempio».

Una caduta di stile per Roma, che pure rappresenta il comune con più ettari di verde d'Europa; senza contare il 7° posto globale, con 166 metri quadri di verde pro capite, nello studio Green Cities Index 2018. I residenti, però, descrivono un altro scenario: «Tutto il V Municipio versa in uno stato di abbandono e degrado spiegano . Siamo sommersi dai rifiuti, da strade e marciapiedi dissestati e maleodoranti, da alberi e arbusti malconci lasciati a morire o a crescere in maniera incontrollata».

Le telefonate, le segnalazioni, le email e i fax per ora non hanno avuto alcuna efficacia. Basterebbe non augurarsi che, per risolvere il problema, si seguisse la conclusione dell'ultimo rapporto dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), che parla esplicitamente di «pericolo estinzione per molte specie, tra cui frassini, olmi, ippocastani». Sarebbe la soluzione più efficace, e pure quella più stupida.

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA