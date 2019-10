Raffaele Nappi

Un asilo comunale senza materassi. I bimbi costretti a dormire nei seggioloni. I genitori che si riducono l'orario lavorativo per andarli a prendere di pomeriggio, anticipando così l'uscita prevista. È la situazione denunciata da mamme e papà dell'asilo nido comunale La Bussola D'Oro, in via del Trullo.

«Purtroppo ad oggi, a distanza di più di un mese dall'apertura del nido, noi genitori dobbiamo confrontarci con un problema importante: la mancanza di materassi per far dormire i nostri bimbi», spiega a Leggo Benedetta Sulpizii, mamma di un bambino iscritto nella sezione Piccoli del nido comunale in questione. Sebbene l'ambientamento dei bambini stia andando molto bene, i genitori sono costretti a riprendere i piccoli entro le ore 15 (e non alle 17), «altrimenti rischierebbero di dover dormire sul seggiolone o non si sa bene dove», continua la mamma. Una situazione che, così, rischia di mettere in difficoltà l'inserimento e la tranquillità dei bambini. Il problema coinvolge molti dei genitori degli iscritti, che pagano rate intere «senza poter beneficiare appieno del servizio».

Ad oggi, dopo diverse telefonate al personale preposto, Benedetta racconta di non aver avuto ancora alcuna risposta. Anzi: «Non è possibile sapere quali saranno i tempi di risoluzione del problema», continua, furiosa. L'asilo è già stato al centro delle attenzioni e delle proteste da parte dei genitori anche per altri motivi. Come il ritardo nell'apertura ufficiale, possibile quest'anno solo a partire da lunedì 30 settembre, sensibilmente dopo gli altri istituti, per lavori strutturali programmati ed interventi antincendio (che, «evidentemente suggeriscono i genitori potevano anche essere conclusi durante l'estate»).

Nel 2012, invece, il nido era stato chiuso temporaneamente a causa della presenza di topi ed escrementi in cucina e nelle aule. Una situazione «scandalosa» denunciata ancora una volta dalle mamme del comitato di gestione della struttura, risolta solo grazie a ripetute sessioni di disinfestazione. «Ora chiediamo delle delucidazioni in merito, informazioni certe sui tempi di risoluzione del problema e soluzioni immediate», concludono i genitori.

riproduzione riservata ®

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA