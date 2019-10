Raffaele Nappi

«E oggi vi facciamo vedere un po' di degrado di quartiere». Correva l'anno 2013 e una giovane attivista del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, decideva di trascorrere il primo gennaio con un blitz nel parco giochi di via Esperia Sperani, zona Ottavia. Un tour in classico stile grillino per attaccare l'allora sindaco Marino, con tanto di cappellino, guanti e denuncia della presenza di cocci di vetro, giostrine rotte e pericolanti per i bambini, sporcizia. Peccato che a distanza di quasi 7 anni, con l'attivista diventata nel tempo primo cittadino, le cose non siano poi così cambiate.

L'erba alta, incolta, raggiunge e supera il metro di altezza negli angoli del parco. Le giostre per i bambini sono tutte funzionanti, è vero, ma ricoperte di tag, scritte offensive e parolacce lasciate da chissà chi. I contenitori per raccogliere l'immondizia spuntano a malapena tra l'erba, e in alcuni casi sono rovesciati a terra. Per non parlare dei cocci di vetro sparsi lungo i vialetti, dove passeggiare si trasforma in una gincana. E un divano, biposto, di colore chiaro, lasciato così, abbandonato, al centro del parco. Che nel tempo si è trasformato in una sorta di cassonetto, con al posto delle comode poltrone due buche dove lasciare i rifiuti al caso.

Senza dimenticare il terreno sconnesso e i cartelli che, col tempo, si sono sbiaditi. Nel 2018 un video dell'allora consigliere municipale Andrea Montanari nel quale denunciava le condizioni di degrado del parco era diventato virale, totalizzando migliaia di visualizzazioni su Twitter e Facebook, con una valanga di commenti. Nel giugno del 2015 sono iniziati i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del parco giochi di viale Esperia Sperani: gazebo, altalene, panchine e scivolo per un costo totale di 9.600 euro, tutti in capo al Municipio XIV per la riparazione giochi e gli arredi all'interno dell'area ludica. Una volta concluso l'intervento, l'area è stata data in affidamento ad un gruppo di residenti. Stavolta, al di là di video-denunce e blitz via facebook, una buona manutenzione servirebbe.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA