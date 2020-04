Raffaele Bruno, direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Matteo di Pavia: con quali aspettative state effettuando questa terapia?

«L'uso del cosiddetto plasma iper-immune è una terapia molto vecchia: sfrutta la possibilità di usare gli anticorpi presenti nel plasma dei pazienti convalescenti».

Può aiutare la guarigione?

«Non è la soluzione del problema, ma un ulteriore aiuto nel cercare di combattere il Covid-19».

I direttori scientifici dell'Istituto San Gallicano e dell'Istituto Regina Elena di Roma, Aldo Morrone e Gennaro Ciliberto, sono favorevoli a un network per l'immunizzazione passiva...

«Il plasma convalescente umano potrebbe diventare un'opzione sia per la prevenzione e sia per il trattamento della malattia».

