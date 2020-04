Raduno al Pigneto, caccia ai presenti

Flavia Scicchitano

Occupazione a rischio per 270 lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti non domestici. E a metterci il carico da novanta potrebbe essere stata proprio l'emergenza coronavirus. Il bando per la raccolta dei rifiuti prodotti da bar, ristoranti, negozi, scuole e ospedali, aggiudicato due anni fa da Roma Multiservizi, scade il prossimo 30 aprile ma la proroga, messa sul tavolo dal Campidoglio, adesso potrebbe non arrivare più: Ama, la municipalizzata dei rifiuti, ha optato per la reinternalizzazione dei lotti, ma non degli operatori che dunque resterebbero a casa.

«Da tempo Roma Capitale parlava di prorogare il servizio poi c'è stato un passo indietro - racconta Alessandro Bonfigli, coordinatore regionale Uil Trasporti Lazio - Probabilmente Ama era scontenta del servizio e la chiusura delle attività per la pandemia, facendo venire meno un'imminente necessità di proroga, è stata un'occasione: l'intenzione è liberarsi della società. Ma dal 4 maggio i negozi inizieranno a riaprire e Ama da sola non ce la farà. Per questo chiediamo che i lavoratori di Roma Multiservizi siano riconvertiti a supporto di Ama».

Per di più se venisse emanato un nuovo bando, Roma Multiservizi a oggi non parteciperebbe: «Il motivo? - spiega Bonfigli - Nessuna garanzia di proroga per l'appalto più grande di Global service». I sindacati hanno chiesto un incontro alla sindaca Virginia Raggi, che dovrebbe tenersi il 28 o il 29 aprile. »In caso di risposte negative ricorreremo al prefetto. In questo momento nessuno deve rimanere indietro».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA