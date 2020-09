RADUNI VIETATI

Di fronte alla risalita dei contagi, scatta in Gran Bretagna la «regola del sei». In tutta l'Inghilterra e la Scozia sono vietati raduni di oltre sei persone sia all'aperto che al chiuso, mentre il divieto è in vigore in Galles solo al chiuso. In Irlanda del Nord la regola è già stata imposta il 24 agosto. Sono possibili riunioni di più di sei persone soltanto a scuola, al lavoro, per matrimoni, funerali e in caso di squadre sportive. Le nuove restrizioni entrano in vigore mentre preoccupa la risalita dei contagi. L'11 settembre, per la prima volta da marzo, l'indice R di riproduzione dei contagi è passato da 1 a 1,2. E domenica si sono registrati 3330 nuovi casi positivi, superando la soglia dei 3mila contagi per il terzo giorno consecutivo.

Fino ad oggi in Inghilterra era possibile riunirsi fino a 30 persone, mentre le linee guida esortavano ad invitare in casa al massimo un'altra famiglia. Chi violerà la regola del sei pagherà una multa da 100 sterline, che raddoppierà ad ogni infrazione successiva sino a un massimo di 3200 sterline.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA