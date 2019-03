Radu salvato in Appello

ROMA Stefan Radu potrà giocare l'eventuale finale di Coppa Italia. La Corte sportiva d'Appello ha accolto il ricorso della Lazio, riducendo da 4 a 2 giornate la squalifica comminata dal Giudice sportivo al difensore biancoceleste in seguito all'espulsione rimediata nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia con l'Inter dello scorso 31 gennaio. Il centrale difensivo, che ha già scontato una giornata saltando la gara di andata contro il Milan all'Olimpico, dovrà dare forfait anche il 24 aprile al ritorno a san Siro. Toccherà ai compagni regalargli la possibilità di giocare la finale di Roma del 15 maggio. Intanto lo slittamento di Lazio-Udinese dal 10 al 17 aprile non è piaciuto ai rossoneri che il 13 aprile ospiteranno i biancocelesti a San Siro in campionato. Un mal di pancia che Mauro Suma, coordinatore editoriale di MilanTv, ha esternato su Twitter postando la comunicazione della Lega con la frase Con comodo, un cinguettio che ha scatenato la polemica. C'è chi parla di due pesi e due misure e chi invita la società rossonera a farsi sentire.

Sarebbe stato ingiusto il contrario la risposta dei laziali che hanno ironizzato: Ci parlate a noi di queste cose che lo scorso anno gli arbitri ci hanno tolto la Champions?. Ieri a Formello intanto doppia seduta per i biancocelesti, nel pomeriggio si è anche rivisto Ciro Immobile reduce dalla convocazione in Nazionale: l'attaccante, che contro il Liechtenstein non è sceso in campo, ha giocato tutta la partitella a campo ridotto. Si gestisce invece Leiva che si allena senza forza e domenica sarà regolarmente in regia.

Da valutare Patric, ieri fuori per influenza e Radu che ha un problema ad una caviglia. Da oggi si entra nella fase calda e negli ultimi tre giorni prima di una sfida dai mille significativi e dai mille motivi di rivincite.

