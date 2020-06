Radu & company fame da scudetto

Enrico Sarzanini

Dalla qualificazione in Champions alla lotta per il titolo il passo è stato tanto breve quanto inaspettato. La Lazio non vede l'ora di ripartire e dalla sua parte potrà contare su una fame da scudetto come nessuno forse in questo momento in serie A.

In attesa che i giocatori trovino la migliore forma fisica, dopo oltre tre mesi di allenamenti a casa, il tecnico Inzaghi può già contare su un'importante certezza: il morale a mille della squadra che sogna di mettere a segno quella che sarebbe un'impresa considerato che solo un titolare ha vinto un campionato. Tanta voglia ma ancora poca esperienza solo Stefan Radu nel 2005, ad appena venti anni, conquistò il titolo con la Dinamo Bucarest, ma se si tiene conto della rosa il numero sale a quattro grazie a Proto (ben 6 volte con l'Anderlecht), Lukaku (tre volte anche lui con l'Anderlecht) e Vavro (due volte con Zilina e Copenaghen). Ecco perché sarà fondamentale l'esperienza di Simone Inzaghi che, proprio con la maglia della Lazio, vinse lo scudetto del 2000.

Nel frattempo, mentre Inzaghi ha già accettato il prolungamento del contratto fino al 2023 a 2,5 milioni netti più bonus, continua la trattativa tra la squadra e il presidente Lotito per le mensilità legate al periodo di inattività per il Covid: la bozza del primo accordo prevedeva la cancellazione del solo stipendio di marzo, con quello di aprile spalmato sulla prossima stagione, ma nell'ultimo colloquio con i senatori della squadra Lotito avrebbe proposto la cancellazione di due mensilità (marzo e aprile), mentre maggio è già stato saldato.

