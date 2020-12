ROMA- Dalla radioterapia stereotassica e di salvataggio a quella palliativa, metabolica e interventistica che si adattano ad ogni tipo di tumore e ad ogni fase della malattia oncologica, fino all'attualissima integrazione tra immunoterapia e radioterapia. Sono questi i temi di 4 intense giornate di lavoro, in occasione del XXX Congresso nazionale AIRO 2020 Radioterapia personalizzata: un nuovo paradigma in oncologia, che si è svolto in formato virtuale per le restrizioni Covid. Una sezione a parte è dedicata all'esperienza della radioterapia italiana nell'emergenza sanitaria in corso; e una finestra è aperta sulla figura del radioterapista oncologo, che assume un ruolo sempre più rilevante all'interno del team multidisciplinare per la presa in carico e trattamento del paziente con tumore, insieme all'oncologo medico e al chirurgo, ma che spesso è poco riconosciuto. «Il radioterapista non è colui che spinge un bottone e fa funzionare la macchina dichiara Vittorio Donato, Presidente AIRO, Capo Dipartimento Oncologia e Medicine Specialistiche, Direttore Divisione Radioterapia, AO San Camillo Forlanini di Roma ma è lo specialista che, dopo aver condiviso le scelte terapeutiche con il team multidisciplinare, ritaglia su misura una terapia radiante adatta al singolo paziente e allo specifico tipo di tumore in ogni fase della malattia, anche nelle forme più avanzate. È forse la figura professionale meno conosciuta e riconosciuta dai pazienti, come ha evidenziato una indagine che AIRO ha realizzato insieme a FAVO di recente, ma proprio per questo c'è bisogno di informazione e di un più stretto rapporto di fiducia tra radioterapista e paziente oncologico. La radioterapia oncologica al giorno d'oggi è una specie di chirurgia virtuale, che può agire direttamente sul tumore attraverso le radiazioni ionizzanti che, alla stregua dei farmaci prescritti dall'oncologo medico, solo il radioterapista può personalizzare e somministrare al paziente nel momento giusto, al giusto dosaggio e nella giusta durata, in alcuni casi riuscendo a guarire la malattia».leggocaperna@gmail.com



