Race for the cure, Roma corre di nuovo contro il tumore al seno

Roma torna a correre contro il tumore al seno con la Race for the Cure di Komen Italia. Il Covid ha fermato la prevenzione per le donne ma, purtroppo, non ha fermato il cancro: 52mila le diagnosi ogni 12 mesi e circa 3mila quelle scoperte in ritardo. Così la Race for the Cure ha un messaggio più forte che mai: la prevenzione salva la vita.

Il 7 ottobre, al Circo Massimo, sarà inaugurato il Villaggio della salute dalle madrine Rosanna Banfi (foto) e Maria Grazia Cucinotta (con Komen Italia e Policlinico Gemelli) dove le donne in disagio economico potranno fare screening gratuito. «Proviamo a recuperare in parte i ritardi causati dalla pandemia», ha spiegato Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e Direttore del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli. Il 10 ottobre la Race di Roma, che non sarà la tradizionale maratona ma una passeggiata a partenze scaglionate.

Iscrizioni sul sito www.raceforthecure.it e www.komen.it: con una donazione si avrà accesso gratuito ai principali musei, monumenti e parchi archeologici statali di Roma grazie al sostegno del Ministero della Cultura. . Al fianco di Komen Italia ci sono, tra gli altri, il Coni e aziende come Johnson & Johnson, Pfizer e Gruppo Acea, (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

