«Racconto l'amore di tutti e ora non ho più paura»

Rita VecchioMILANO - Si definisce una nuova Anna la Tatangelo del prossimo Festival di Sanremo. Cresciuta. Consapevole. Con le cicatrici della vita che la fanno apparire più bella di quanto già non lo sia. Torna all'Ariston per l'ottava volta con la canzone Le nostre anime di notte e dopo 17 anni dal battesimo dove vinse nella categoria Giovani con Doppiamente Fragili. La sera dei duetti con lei ci sarà Syria. Mentre l'8 febbraio uscirà La fortuna sia con me, il settimo disco della sua carriera.Pronta per Sanremo?«Mi sto preparando. Nonostante non sia la mia prima volta, l'emozione è sempre forte».È una canzone autobiografica.«È una canzone che mi rappresenta. Poi chi vuole ci vede la mia vita privata, con crisi, separazioni e ricongiungimenti. Ma risente della mia evoluzione personale e musicale. Così come tutto il disco».Che lei intitola La fortuna sia con me e non La fortuna sia con noi. Cos'è sano egoismo?«Quello ci vuole sempre. Anche in amore. Questo è un disco in cui mi metto completamente a nudo. Dove non ho paura di mostrare ferite o la mia parte debole, che diventa la mia forza. Canzoni che portano la firma di Giovanni Caccamo, Giuseppe Anastasi e tanti altri autori amici, con cui condivido cene. Ho riarrangiato Ragazza di periferia con Achille Lauro e Boss Doms. Ad aprile lo porterò nei club con sei eventi speciali e poi il tour estivo».Le critiche le hanno dato fastidio?«Mi hanno fatto soffrire. Ora non me ne frega più niente».Cosa le dicevano?«Dove va questa con il tacco di 15cm. Si trucca da vecchia, le sopracciglia sono troppo sottili ne ho sentite di ogni. Forse io ho prestato il fianco a questi commenti, ma dietro quell'essere che pareva così provocante si nascondeva tanta insicurezza. Ho cominciato a giocare con la mia immagine quando ho iniziato ad apprezzarmi».E il pregiudizio?«L'ho affrontato per amore, ma non è stato facile. A chi mi ha detto che le mie canzoni erano alla D'Alessio, rispondo che ringrazio Gigi per avere scritto per me canzoni che hanno avuto successo. A chi mi dice che stavo con lui per gossip, rispondo che il gossip potevo farlo con chiunque, calciatori compresi. E non sono mai apparsa ubriaca o mezza nuda in giro per i locali. Sto con il mio compagno da 14 anni. Più di così».A chi le dice che è cresciuta troppo in fretta?«Non rispondo».Il suo esempio di donna?«Mia madre. A lei dedico La condanna e la felicità. Il suo miglior pregio? Non mi ha mai giudicato. Consideri che mio padre prepara le ciambella ciociara da vendere al mercato chissà quante ne hanno sentite su di me».Difficile essere donna oggi?«Difficile a volte essere forti. Su Instagram ho più seguaci donne che uomini. Questo per me è una cosa bella. Un po' come essermi tolta qualche sassolino dalla scarpa».riproduzione riservata ®