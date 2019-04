Racconti importanti, nati da penna, computer, e fantasia di autori della Associazione degli Scrittori Italiani per Ragazzi che hanno risposto ad una bella sfida della Raffaello Editore. Parole, dedicate ai bambini, sui temi più importanti del momento. Storie brevi ma intense, che tratteggiano un giro del mondo. I muri da superare, creando relazioni, in un bigliettino in una crepa del muro. La parità di genere, perché anche una ragazzina può diventare un mister. Un oceano di plastica da rimettere in sesto, con l'impegno di tutti. La salute, intesa anche come benessere emotivo. E ancora pace, giustizia, cambiamenti climatici, povertà, in diciassette storie che spiegano i diciassette obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Noi siamo il futuro, autori vari, Raffaello Editore, 10 euro

