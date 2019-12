Racconti felini di vita quotidiana

Il libro di questa settimana s'intitola Storie di gatti dell'inglese James Herriot, autore di tanti testi ricchi delle sue storie quotidiane di lavoro nelle campagne inglesi ci rallegra con questo racconto dove i gatti la fanno da protagonisti.

Avremo infatti da goderci una ampia raccolta di divertenti e irresistibili avventure feline raccontate dal veterinario-scrittore più amato della letteratura.

Questo bellissimo libro raccoglie una serie di storie indimenticabili in cui sono proprio i gatti a essere i protagonisti. Da Alfred che ha inghiottito una palla di pelo a Olly e Ginny, i due trovatelli selvatici dal cuore d'oro, dal piccolo Mose che viene adottato e nutrito da una maialina a Debbie, che prima di morire lascia alla sua padrona un inaspettato regalo di Natale, un cucciolo esuberante di nome Rompitutto. Un libro arricchito di illustrazioni tenerissime, un mondo meraviglioso in cui l'autore ci accompagna con il suo stile ironico e poetico, da vero amante degli animali.

Per riscoprire tutti i modi in cui i nostri piccoli amici riescono a stupirci giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. (A.Ben.)

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

