Rabbia/gioia le emozioni da scoprire

Le emozioni non sono facili da gestire. Rabbia, tristezza, orgoglio, timidezza, paura, gioia, invidia. Nell'età prescolare poi soprattutto possono mettere in difficoltà il bambino, che si trova a confrontarsi con queste per le prime volte e insieme ad inserirsi in un contesto sociale altro dalla famiglia. Un libro è sempre il suggerimento migliore, per avvicinarsi, per prendere le misure, per alleggerire le tensioni. In particolare Il mio libro delle emozioni ha pagine interattive che si intrecciano a storie molto chiare e da esempio. Ci sono poi anche tanti consigli di uno specialista e il piccolo lettore accompagnerà Simona alla scoperta degli stati d'animo, per imparare assieme a lei a conoscerli e in qualche modo anche a controllarli. E se per la rabbia tre respiri profondi possono risolvere il problema, la gioia è bella condividerla raccontandola ai genitori.Il mio libro delle emozionidi M. Poignonec, Gallucci, 16,40 euro