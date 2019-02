Quota 100, in fuga 50mila dirigenti comunali Già online le info per il reddito di cittadinanza

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con Quota 100, nei Comuni «si rischia un esodo anticipato e massiccio di personale, soprattutto dirigenziale». Lo afferma l'Anci nel documento consegnato alla commissione Lavoro del Senato per l'audizione sul Decretone: si stima infatti «in circa 50.000 dipendenti la platea dei probabili aventi diritto alla pensione nei prossimi 12-18 mesi». Un esodo che «potrebbe mettere in serio pericolo l'erogazione di servizi essenziali» compresi quelli legati al Reddito di cittadinanza. Da ieri comunque sono online le informazioni per ricevere i nuovi sussidi ma per inoltrare le domande occorrerà aspettare ancora un mese. Di maio ha anche presentato la card su cui verrà caricato il reddito. L'indirizzo è www.redditodicittadinanza.gov.it e rappresenta il canale diretto per accedere al reddito di cittadinanza.