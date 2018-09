Quota 100, fuga per la pensione

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'esecutivo gialloverde insiste sulla riforma della legge Fornero. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che nella manovra di bilancio verrà introdotta «quota 100 da subito e per tutti non solo per equità ma per creare lavoro».La norma dunque non conterrebbe i paletti di cui si era parlato in passato, come il limite minimo di età di 64 anni e almeno 35 anni di contributi e permetterebbe di andare in pensione semplicemente quando la somma fra età anagrafica e contributi raggiunge la fatidica soglia. Tale norma andrebbe a sostituire quella attuale che invece prevede per accedere alla pensione, dal 2019, il raggiungimento di 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 e tre mesi per le donne.Ma quanto costerebbe l'ennesima riforma delle pensioni alle casse dello Stato? Il leader della Lega ha garantito che verranno rispettati i vincoli Ue, ma le posizioni di governo e Inps appaiono molto distanti. Per Salvini la riforma non costerebbe più di 8 miliardi, per l'Istituto di previdenza invece l'introduzione della quota 100 integrale potrebbe costare dall'anno prossimo 14,38 miliardi per arrivare a 19,84 nel 2021. Secondo l'Inps questa misura porterebbe solo il prossimo anno ad erogare 751.000 pensioni in più rispetto a quelle che verrebbero erogate con le regole attuali. Diverso il discorso invece se la riforma della legge Fornero fissasse dei paletti.Sempre secondo l'Inps, il ripristino della pensione di anzianità con la quota 100 e un'età minima di 64 anni (e un minimo di 35 anni di contributi) costerebbe nel 2019 4,6 miliardi e 6,3 nel 2020. Nella manovra dovrebbero trovare spazio anche il reddito di cittadinanza e la Flat tax. Per questa'ultima si sta lavorando ad un sistema su tre aliquote per le pmi: al 5% per le start up, al 15% per le partite Iva fino a 65.000 euro di ricavi e del 20% per quelle fino a 100.000 euro. Strada in salita invece per il reddito di cittadinanza, che ha costi molto alti. Difficile si possa partire già a gennaio con assegni da 780 euro, seppur destinati solo ad una platea ristretta, formata dai redditi molto bassi. Più facile che si cominci con un potenziamento dei centri per l'impiego. Secondo l'esecutivo le risorse arriveranno da pace fiscale, spending review e revisioni di alcune agevolazioni fiscali.