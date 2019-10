Quindici gladiatori, pronti a combattere in campo per portare a casa la vittoria. Si chiamano XI° legione di Roma e ripropongono nella Capitale l'Harpastum (letteralmente palla strappata), un mix tra rugby, lotta romana e calcio che ha origini remote. Nasce infatti all'epoca degli antichi romani. A praticarlo erano i gladiatori che si affrontavano a mani nude nelle arene. Uno sport brutale che col passare del tempo è andato perduto, ma che a Firenze è stato ripreso sotto il nome di calcio storico fiorentino. In Italia esistono solo quattro squadre: i marroni del Garda, i biancorossi di Rimini, i neri di Brescia e la neo-nata undicesima legione di Roma. «Lo scopo del gioco è portare la palla da un punto all'altro del campo», spiega Marco Sebastianelli, il portiere della squadra. «Con la particolarità che tutto è lecito: pugni in faccia, calci, corpo a corpo. Certo, tutto fatto sempre con lealtà e rispetto».

L'XI° legione di Roma giocherà al Campo di Appia Rugby, ore 16, contro la Santa Trinità di Prato. Un evento imperdibile. (M. Poi)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA