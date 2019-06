«Qui sorgerà il Central park archeologico»

«Vogliamo realizzare presto un grande Central Park archeologico al centro di Roma. Questo è solo il primo step, ma poi tante altre aree potrebbero essere aggiunte come il Circo Massimo, i Mercati di Traiano e le Terme di Caracalla in un itinerario senza soluzione di continuità». Così, ieri mattina, il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, è intervenuto per inaugurare con la sindaca Virginia Raggi il nuovo percorso di visita che dal 29 giugno permetterà di scoprire in un'unica passeggiata il Foro Romano e i Fori Imperiali. A lanciare, per primo, la suggestione dell'area archeologica centrale di Roma come Central Park era stato tempo fa il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. Dopo l'unificazione dei Fori, il prossimo passo potrebbe essere allargare l'area a partire dai Mercati di Traiano fino ad arrivare al Circo Massimo e, magari, riuscire a comprendere altri pezzi' importanti del patrimonio capitolino come le Terme di Caracalla.

Intanto, Bonisoli, ha sottolineato che «unificando i Fori siamo riusciti a realizzare un percorso inedito che inaugura un nuovo modo di fruire e percepire il nostro patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale migliorandone l'offerta».(P. L. M.)

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

