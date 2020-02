Qui si sono persi per strada. Ovvero, forse non hanno imboccato quella giusta. Perché se vero è che hanno preso la stella Michelin in meno di un anno dall'apertura (segnalata proprio su queste pagine), è pure vero che lo chef che guidava la cucina è andato via. È stato sostituito. Ma il rimpiazzo non è stato per niente facile. Il cambio dello chef si sente. I piatti non sono da premio, nonostante alcuni siano quelli storici. Il servizio non è dei migliori, a tratti freddo e con poca attenzione. A tratti disorganizzato. E i tempi di attesa sono lunghi. Forse bastava cambiare strada e percorrerne una totalmente nuova. Almeno non si soffriva del paragone. Un vero peccato, visto che il locale era anche bello nella forma.

L'Alchimia ristorante - viale Premuda 34 - Milano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

