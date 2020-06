Valeria Sentili, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Francesca Morvillo di Roma, come sarà la sua scuola a settembre?

«Spero che ci siano rettifiche su quanto trapelato ieri. Per noi sarà un disastro: se non ci danno personale in più tra docenti e ata non potremo riaprire nel rispetto del documento del Cts. Non può ricadere tutto sui dirigenti scolastici, sto perdendo il sonno, per trovare una soluzione.

Non ha gli spazi adeguati?

«Solo in due plessi su 4 posso ricavare nuovi ambienti. Ma comunque il personale, per dividere le classi, non c'è. I doppi turni alle elementari non si possono fare: con il tempo pieno quando faccio il secondo turno? Di notte»

La mensa?

«I turni a mensa sarebbero troppi. E mangiare in aula con il lunch box sarebbe impensabile, soprattutto per i più piccoli. Chi pulirà ogni volta dopo pranzo?»

