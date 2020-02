Lorena Loiacono

Ristoranti cinesi che si svuotano, negozi di origine asiatica che avvertono la stessa diffidenza e alberghi che rischiano anch'essi il ko. Per adesso le vere vittime del Coronavirus a Roma rischiano di essere il commercio e il turistico. Nella Capitale l'allerta sta salendo, basta fare un giro intorno alla stazione Termini per notare un nuova vendita abusiva: le mascherine per la bocca. E gli affari in questi casi, sono d'oro: una mascherina in garza semplice, usa e getta, viene venduta a 10 euro - come denuncia anche la pagina Fb Romafaschifo (nella foto). E sono tante le persone che le indossano nelle stazioni di Termini e Tiburtina come nell'aeroporto di Fiumicino. Segno di un turismo sotto allerta. Federalberghi Roma ha infatti stimato danni ingenti: «Facendo un paragone con quello che accadde con la Sars spiega il presidente Giuseppe Roscioli - e stimando che questa situazione possa durare sei mesi, la perdita per gli hotel romani potrebbe ammontare a non meno di 500 milioni».

Tra i contraccolpi più pesanti, quello subito dall'Hotel Palatino, dove soggiornavano i due turisti cinesi colpiti dal Coronavirus, che ha avuto numerose disdette: Federalberghi sta raccogliendo fondi tra gli associati di tutta Italia per coprire le prenotazioni perse. Non solo disdette e paure, c'è anche chi vuole tenere le porte ben aperte: a Tivoli, all'ingresso dei siti Unesco Villa Adriana e Villa d'Este, il direttore Andrea Bruciati ha deciso di esporre un cartello in lingua italiana e cinese con su scritto Crediamo che la cultura non debba creare barriere ma nuove occasioni di senso e di bellezza: la comunità cinese sarà sempre nostra ospite. Nessuna discriminazione quindi, a Villa Adriana, e nessuna intenzione di bloccare le domeniche gratuite nei musei.

