QUI MILANO

Daniela Lazzati, preside dell'Itet Maggiolini di Milano, come riaprirà la sua scuola a settembre?

«Vedremo, nellenee guida sembra tutto demandato all'autonomia scol astica: chiederemo a aiuto alll'ufficio scolastico regionale e agli assessorati alla scuola e ai trasporti. Ma ad oggi non abbiamo le risorse e.

Mancano i docenti?

«Il Ministero dovrebbe raddoppiare l'organico dei docenti, almeno per i laboratori così posso fare gruppi da 12 o 13 ragazzi. Con i soli docenti di ruolo non possiamo partire con un orario completo, dovremo inevitabilmente organizzare la didattica mista, divisa in presenza e a distanza».

Gli spazi ci sono?

«Le aule che abbiamo oggi non sono adeguate, pensavo di contattare il sindaco Sala per trovare nuovi spazi. Inoltre faremo progetti in strutture fuori dalla scuola, sfruttando i percorsi di alternanza scuola lavoro».

