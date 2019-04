«Qui arrivano solo problemi, Raggi faccia di più»

Roberto Romanella, presidente del municipio 6 di Roma: la Capitale d'Italia si è svegliata razzista?

«No, la città è sempre stata come una mamma che accoglie tutti. Ma ora c'è qualcuno, mi riferisco ai gruppi di estrema destra, che sta cavalcando il malumore dei cittadini che non hanno appartenenza».

Però il malumore c'è.

«Sì, per questo come municipio avremmo preferito gestire la situazione a livello territoriale: perché ne consociamo i problemi. Invece l'Ufficio Rom Sinti e Caminanti del Campidoglio non ci ha avvisato. Avremmo chiesto di ridurre il numero dei rom in arrivo: dobbiamo fare i conti con la sensibilità del territorio, già messo a dura prova.

Si riferisce ai campi rom già presenti?

«Non solo a quelli. Nel nostro municipio ci sono ben 8 centri Sprar per l'accoglienza, mentre la maggior parte dei municipi non ne ha neanche uno. In quanto ad accoglienza non siamo secondi a nessuno: nello stesso centro, ci sono già 50 extracomunitari e non è avvenuto mai uno scontro. Per questo dico: non chiamateci razzisti. Qui arrivano solo problemi».

In che senso?

«Riceviamo soltanto sale, mai una caramella dolce: siamo sotto organico con il personale, come uomini della Polizia municipale e di personale amministrativo, che risultano essere preziosi specie in occasioni come queste. Purtroppo così siamo limitati da non poter garantire l'efficienza sul territorio.

E i residenti?

«Sono stati abbandonati per anni: i lavori di manutenzione nelle case popolari di Torre Maura non si facevano da 20 anni. Abbiamo iniziato nel 2017. Quella gente vive tra fogne che non funzionano e tetti che perdono acqua: chiedo a Roma Capitale di essere più attiva rispetto a questi problemi». (L.Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA