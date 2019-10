Questo Shining dilatato non è degno di Kubrick

Boris Sollazzo

I regali di compleanno non sono sempre così azzeccati. A volte si ha voglia di strafare e così in Italia arriva, nel quarantennale, Shining Extended Version, un Kubrick rivisto e corretto che dovrebbe farci luccicare gli occhi. Ma, siamo sinceri, non lo fece il famoso Apocalypse Now Redux, che pure con i suoi 47 minuti in più ci propose una nuova, affascinante versione di quel capolavoro, figuriamoci questa finta novità che altro non è che la versione americana dell'epoca. Ventiquattro minuti in più rispetto a quella da noi conosciuta, tutti dimenticabili. Anzi, peggio: le allucinazioni di Wendy, per citare una delle nuove sequenze, non solo non sono all'altezza della tensione e coerenza narrativa della versione a noi più nota - più d'autore rispetto a quella a stelle e strisce, perché Kubrick curava i doppiaggi con la sua pignoleria, figuriamoci se non si riservava di rimontare il film a seconda del pubblico a cui lo proponeva - ma cambiano l'opera. In peggio, modificandone il senso e finendo per depotenziare alcune scene.

E pensare che il restauro in 4K di questa versione extended è stata supervisionata, nel mastering, dall'amico fraterno di Stanley Steven Spielberg (a lui diede il suo ultimo progetto A.I., lui in Ready Player One dedica una decina di minuti a uno splendido tributo proprio a Shining) e dell'assistente Leon Vitali, che forse avrebbero dovuto impedire il ritorno di questa versione, peraltro chiesta dalla major statunitense che la distribuì e privata pure di una scena che il maestro tolse, nell'epilogo, grazie a un suggerimento del critico Robert Ebert. A tutti i mercati internazionali lui consegnò i 119 minuti entrati nella storia, che ancora ci angosciano e pietrificano. Non questa copia sbiadita, diluita, che smorza quell'esperienza eccezionale. Lo sapeva anche Kubrick, che prima fece questa di 144 e il cui director's cut, caso più unico che raro, è proprio la versione internazionale di 25 minuti in meno. Questo Shining è solo per fan e collezionisti, oltre che una smaccata operazione di marketing distributivo per lanciare il sequel Doctor Sleep, guarda caso in uscita il 31 ottobre.

