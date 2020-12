Questo novembre sono accadute tre cose curiose.

La prima: apre un nuovo centro commerciale (nel mondo mall) e si presentano 30mila persone. In Italia di mall ce ne sono già quasi mille. Tre dei più grandi (che toccano i dieci milioni di presenze l'anno) sono a Roma.

La seconda: una catena tedesca di discount mette in vendita scarpe con i colori aziendali: a pochi euro, pochi pezzi. Monta una spirale: svuota gli scaffali, prima in Germania, poi ovunque; innesca un mercato con prezzi assurdi, fino a tre zeri.

La terza: come accaduto con la festa di Halloween, il Black Friday si afferma nelle abitudini degli italiani. Anzi, non pago, si lega al lunedì successivo: il Cyber Monday. Nasce così una promozione prezzi di quattro giorni che apre le danze al Natale dei consumi.

Morale, anzi: morali.

Scambiarsi cose è una pulsione naturale dell'Uomo. Il commercio, infatti, esiste da migliaia di anni.

Da pochi, però, abbiamo iniziato a farlo come gli americani: sarabande promozionali e mall.

Le prime: nell'era della sovrabbondanza (c'è troppo di tutto), tutto vale poco. Così, a far gola, è ciò di cui si crea una artificiale scarsità: possono essere scarpe limited edition, o giorni di prezzi bassi a prescindere dal per cosa.

I mall, infine. Gli americani, che i centri storici non li hanno, li chiamano mall naturali e ce li invidiano. Sono bellissimi, i centri storici, soprattutto a Roma. Proprio dove ha aperto il mall di cui si è detto.heà.



