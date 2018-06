Questo mare da cani

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiIl muso al vento, la coda in festa, i tuffi in acqua. Poi, a fine giornata, le impronte impresse sulla spiaggia a documentare le molte corse sotto il sole. Il mare ai cani piace. Lo sanno bene a Baubeach, «prima spiaggia per cani liberi e felici d'Italia» come sottolineano gli ideatori, a Maccarese, che compie vent'anni e li celebra domani con una grande festa, intitolata 20 of love, tra installazioni, novità e coccole per bagnanti a quattro zampe e due gambe.Si comincia dall'installazione permanente 20 of love a cura dell'artista Karen Thomas e di Patrizia Daffinà che illustra il percorso che ha portato alla nascita della spiaggia, a partire dalla retrospettiva di foto di inizio secolo di Alessandro Poma, che mostra l'area prima della creazione della spiaggia.Poi, illustrazioni nel progetto Save the Ocean Creatures di Sea Shepherd, nonché area dedicata alle associazioni per adozioni, musica, workshop per bimbi selvaggi, corsi di yoga, sport cinofili. E, tra le attività Baumood, l'asilo diurno per cani. Andare al mare con Fido è una consuetudine di molti e pure di personaggi noti. A frequentare Baubeach sono, tra gli altri, Gabriele Mainetti, Lucio Gaudino, Donatella Rettore, vera cultrice dell'agility dog. Senza dimenticare Marco Carta, che tempo fa ha commosso il web con la disperazione per la morte del suo Ettore. E ancora, Cinzia Leone che usa la foto del suo bassotto, come copertina della pagina Fb, e Giucas Casella.Una filosofia, condivisa da tanti. Sono sempre di più le spiagge che, in tutta Italia, propongono servizi per trascorrere l'estate con i propri cani, da Punta Ala a Jesolo, da Marina di Eboli a Cesano di Senigallia.Aumentano i luoghi e aumentano gli esempi noti, in Italia e all'estero, da Chiara Ferragni a Leonardo Di Caprio, da Elisabetta Canalis a Matthew McConaughey. E non è solo questione di spiaggia. Tra le foto del matrimonio più amate da Filippa Lagerback e Daniele Bossari, sposi a inizio giugno, quelle con il loro cocker, Whisky, che ha fatto addirittura da paggetto.