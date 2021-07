Questo editoriale è l'ultimo prima della pausa: molti andranno in vacanza, altri lavoreranno a pieno ritmo -chi nel turismo, chi nell'export, chi per prepararsi ai fondi UE. Non sembra che il temuto boom di licenziamenti, per la fine del blocco Covid, sia avvenuto: anzi, molti lamentano la scarsità di lavoratori disponibili. Vedremo.

Si percepisce ottimismo: una virata al bello attestata da tutti gli indici. Solo le preoccupazioni per la ripresa dei contagi sembrano attenuarlo ma, per ora, nemmeno troppo.

A settembre inizia il quarto trimestre. È sempre fondamentale: chiude l'anno corrente e getta le basi per l'avvio del prossimo.

Due fattori su tutti, a nostro avviso, ne saranno protagonisti.

Il primo: la didattica scolastica. Se sarà a distanza dovrà essere fatta in modo diverso. Purtroppo, infatti, i dati indicano che molti l'hanno interpretata come la mera trasposizione online dei metodi di didattica in presenza. Il risultato? I peggiori risultati del test Invalsi di sempre.

Il secondo è l'uso che si farà dei fondi europei. Sono indispensabili alla crescita del PIL (attesa sul 5%): creano condizioni affinché i privati investano; lanciano progetti che danno impulso all'innovazione; stimolano la pubblica amministrazione a divenire più efficiente ed efficace.

A ben vedere c'è un filo rosso fra i due fattori: l'ambizione.

Se saremo ambiziosi su questi due terreni, il paese riaggancerà il primo mondo. Viceversa, prepariamoci a entrare nel Terzo.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA