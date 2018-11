Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Questi stronzi vanno colpiti sui loro business». Le parole di Salvini nell'intervista rilasciata a Leggo sono state mantenute. E così, ieri mattina prestissimo, il ministro dell'Interno era in via del Quadraro per assistere allo sgombero: «Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, si aspettava legalità da decenni e ci saranno altri quartieri di Roma che già dalle prossime settimane otterranno lo stesso trattamento: legalità e sicurezza. Per la malavita la pacchia è finita».A fargli eco, la madrina dell'operazione. Quella che l'ha voluta fortemente. Che l'ha pianificata con il capo dei vigili di Roma. La sindaca Virginia Raggi: «Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia. L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente. È una giornata storica per Roma e per i cittadini onesti».«Ringrazio Salvini per aver supportato questa iniziativa», ha detto il premier Giuseppe Conte ai giornalisti accanto alle case appena sgomberate a Roma, e dove vivevano da anni alcuni esponenti appartenenti al temibile clan dei Casamonica. Un elogio, quello del presidente del Consiglio, lo ha espresso anche alla sindaca Virginia Raggi: «Ringrazio l'amministrazione capitolina per aver mantenuto le promesse fatte» e «aver restituito ai cittadini quest'area che era nell'illegalità da decenni». Conte ha poi auspicato che l'intera area, teatro del blitz di ieri mattina, «sia restituita alla funzione pubblica, è importante», sottolineando che su questo deciderà il Campidoglio. Il premier ha stretto la mano al comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio, promettendo che «se sarà necessario» tornerà qui «anche nei prossimi giorni» Soddisfazione e complimenti da tutte le parti politiche del Campidoglio.(E. Orl.)