«Questa Roma è deliziosa»

Piergiorgio BruniROMA - Cucina e calcio. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, racconta la sua passione giallorossa.Quant'è gustosa questa Roma?«Forse è la più bella da quando la seguo. Quella dell'ultimo scudetto era stupenda, ma ora mi fa impazzire. Una squadra di grandi gregari con qualche bella individualità. Un'altra Roma, in passato, non avrebbe recuperato le partite col Chelsea o col Barcellona».Prevale la felicità per il cammino in Champions o la delusione per il decimo anno senza titoli?«Non li avremmo vinti comunque. Perciò, scelgo la prima. In Europa d'ora in poi saranno meno spavaldi quando ci affronteranno. In Campionato, invece, si è visto: la Juventus non perde un colpo e a livello sportivo va presa ad esempio. Dopo quest'annata, comunque, penso che la mentalità sia cambiata».Fra i tifosi c'è stato un ritrovato entusiasmo. È d'accordo?«Pienamente. Col Liverpool, ad esempio, dopo il gol del 2-2, la gente è rimasta tutta al proprio posto. Nessuno è scappato via, come spesso accade in circostanze simili, e il tifo è stato ancora più forte. I tifosi meritano un bel 10».Voto alla società?«Partirei dal 7, sperando arrivi anch'essa a 10. Stanno crescendo con costanza, dando un'immagine sempre più globale al club».riproduzione riservata ®