Questa Juventus spaventa l'Europa

Timothy OrmezzanoTORINO - Juve regina d'Europa. La quinta vittoria consecutiva in Champions lontano da Torino, martedì a Old Trafford, rappresenta un record per i bianconeri e allunga la lista dei campi violati dalla squadra di Allegri. «Vincere a Manchester non è da tutti» ha twittato il Conte Max, uno che da quando guida la Juve ha piantato la sua bandierina in casa di Borussia Dortmund, City, Sevilla, Porto, Monaco, Tottenham, Real, Valencia e appunto United. Se Mourinho ha ricordato agli juventini il suo triplete nerazzurro, Allegri festeggia il suo triplete di stadi sbancati: Bernabeu, Wembley e Old Trafford. E mostra uno zero: i gol subìti dalla Juve nelle prime tre uscite di Champions.I suoi ministri della difesa sono Bonucci e Chiellini, due che a detta dello Special One «potrebbero tenere ad Harvard un corso sulla difesa». Ma al Teatro dei sogni si è visto anche un grande Alex Sandro: al ds Paratici il compito di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, per non rischiare un addio low cost in estate. La Premier e il Psg lo tentano.Intanto una foto di Cuadrado insieme a Pogba - con in mano un pacco dono bianconero: la maglia dell'ex compagno? - fa aumentare le voci su un possibile ritorno del Polpo a Torino.Bello anche il selfie fatto da Cristiano Ronaldo con il suo mentore Sir Alex Ferguson: «Un grande allenatore e soprattutto un uomo meraviglioso che mi ha insegnato tante cose. Che bello vederti in gran forma, capo!».riproduzione riservata ®