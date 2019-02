Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quello di domenica prossima non sarà un voto regionale qualsiasi. Il rinnovo del consiglio regionale d'Abruzzo, infatti, rappresenta un rilevante test nazionale che darà il polso degli equilibri interni al governo giallo-verde ma anche se l'alternativa centrodestra potrebbe essere percorsa da Salvini e, infine, a che punto del guado si trova il popolo della Sinistra.Berlusconi, che stavolta ha al suo fianco sia la Lega di Salvini che la Destra di Giorgia Meloni per spingere il candidato presidente Marco Marsilio, afferma: «Il centrodestra è stato il recente futuro, il presente e sono sicuro che sarà anche il futuro di Italia e Ue». Salvini aggiunge: «Stravinciamo qui domenica, poi la prossima che cambiamo è l'Europa». A Sinistra, il candidato presidente Giovanni Legnini guida «una coalizione fortissima: otto liste e 232 candidati. Il 44 per cento sono donne, il 43 per cento giovani under 40». I pentastellati vanno da soli e hanno candidato Sara Marcozzi (41 anni, avvocato residente a Chieti) per la poltrona principale della Regione. Dulcis in fundo Stefano Flajani (Casapound). Si vota domenica 10 febbraio dalle ore 7 alle 23: nota importante, non è ammesso il cosiddetto voto disgiunto, cioè contrassegnare un candidato presidente e votare il partito di uno schieramento opposto.