Quello che ci apprestiamo a festeggiare sarà un Natale molto diverso rispetto agli anni scorsi. Nessuno di noi avrebbe immaginato 365 giorni fa di ritrovarsi a vivere quello stiamo vivendo. Quello che ci sembrava normale e a cui davamo poco peso, le sensazioni bambine a cui eravamo abituati, a cui avevamo fatto ormai il callo, sono un lontano ricordo. Tutto è cambiato. Addirittura i parenti-serpenti con cui ci ritrovavamo a giocare a sette e mezzo o a tombola e che ci provocavano bruciori di stomaco, oggi ci mancano, sentiamo di non poterne fare a meno. La fatica di preparare la cena della vigilia o il pranzo di Natale, alla fin fine erano uno sforzo piacevole.

Non c'è niente da fare, pandemia o non pandemia, c'è una magia e un fascino nascosto in ogni Natale. Un'attesa che va oltre le abitudini e le tradizioni, un richiamo ancestrale che abbiamo nel cuore e che ci dice che nonostante tutto c'è qualcosa in cui sperare. Una bellezza da accogliere e da aspettare. Un regalo da scartare, anche con la mascherina.

occhidipadre@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA