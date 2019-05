«Quelle grotte hanno ispirato il Rinascimento»

Irene Baldriga, presidente dell'Anisa, Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'arte, che cosa rappresenta questa ultima scoperta nella Domus Aurea?

«Significa che Roma è ancora una fonte di importanti tesori da scoprire ed è fondamentale il lavoro della ricerca archeologica. Non solo, colpisce anche il rigore e il rispetto delle norme con cui vengono portati avanti questi lavori».

In che senso?

«Nell'archeologia, dove si ha a che fare con beni fragili per loro natura, la prima regola è quella di osservare l'equilibrio giusto tra proteggere il bene e garantirne la fruizione. Il tempo trascorso dalla scoperta ad oggi, per svelare la sala, ci dice che è stata garantita la giusta cautela. Gli archeologi hanno utilizzato il tempo necessario per tutelare l'opera».

Che cosa ammiriamo oggi nella Domus Aurea?

«Ammiriamo le pitture parietali del I secolo d. C., nel loro stile inconfondibile che ha poi segnato un'epoca».

In che modo?

«Dalle pareti della Domus Aurea emerge una bellezza per la quale, nel Rinascimento, i pittori avrebbero fatto qualunque cosa: c'era infatti chi si calava all'interno delle caverne, allora sommerse di detriti, per ammirare la bellezza degli affreschi e trovare l'ispirazione».

Qualche esempio?

«La pittura romana ha ispirata artisti come il Pinturicchio. Le grottesche, le tipiche decorazioni parietali rinascimentali, derivano proprio da quelle figure colorate ritrovate nella Domus Aurea».

L'arte torna a conquistare gli appassionati?

«Gli appassionati e non solo. In seguito a questo tipo di scoperte si diffonde un entusiasmo collettivo che raggiunge tante persone. Ci sentiamo tutti un po' più ricchi, ci sentiamo persone migliori». (L. Loi.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA