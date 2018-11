«Quella volta che ho fatto tornare la voce a Jovanotti»

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria Del PreteROMA - Arrivare al cuore e alla mente dell'ascoltatore è un affare da cantanti, ma nessuno dovrebbe sottovalutare il potere delle proprie corde vocali. Ne ha fatto una missione di vita Danila Satragno, vocal coach dei big e autrice con Roberto Re di Tu sei la tua voce.Quali sono gli artisti di cui ti prendi cura?«Ho cominciato con Ornella Vanoni. Poi Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Jovanotti. L'ultima esperienza con Ghali».Cosa ti chiedono?«Nei tour è importante la resistenza, ma quel tipo di allenamento è diverso - ad esempio - da quello necessario in sala di registrazione o un'esibizione singola come quella di Sanremo».Fai anche pronto intervento?«Gli artisti hanno capito che esiste l'allenatore della voce, e mi sono specializzata anche in questo».Chi ti ha chiamata?«Una banale influenza ha messo a rischio il tour di Jovanotti. Ci siamo incontrati e in due ore lui è tornato pronto a salire sul palco».Come fai?«Negli anni ho brevettato un metodo che si chiama Vocal Care. Unisce esercizi vocali a una cura a 360° del corpo, il nostro strumento».A chi è rivolto?«Non solo ai cantanti ma anche ai parlanti, e lo stiamo esportando anche all'estero dove gli italiani sono molto ben considerati sul canto».Perché chi non canta dovrebbe prendersi cura della voce?«È la principale forma di comunicazione, se usata al meglio veicola il concetto desiderato con facilità. è fondamentale anche per professionisti non solo del mondo dello spettacolo».